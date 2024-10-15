«Горжусь, что теперь нас двое». Евгений Бирюков поздравил Шипачёва с 1000-м матчем в КХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ Евгений Бирюков поздравил Вадима Шипачёва с 1000-м матчем в КХЛ. Лишь два этих хоккеиста добирались до этой отметки в истории лиги. Бирюков провёл в КХЛ 1001 матч.

«Хочу искренне поздравить Вадима Шипачёва с 1000-м матчем в КХЛ! Это большое достижение и я с горжусь, что теперь нас двое в этом списке. Скоро Вадим обгонит меня по количеству матчей и вырвется на единоличное первое место. Он это заслужил! В своей тысячной игре Шипачёв уже набрал результативный балл. Настоящий мастер!» – написал Бирюков в своём телеграм-канале.

Шипачёв в матче с ЦСКА отметился голом и двумя результативными передачами. 37-летний форвард вплотную подобрался к бомбардирскому рекорду Сергея Мозякина в КХЛ. На счету Шипачёва, с учётом плей-офф, 927 (291+636) очков.