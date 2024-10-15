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«Тяжёлое поражение для нас». Воробьёв оценил упущенную победу ЦСКА в матче с «Динамо»

«Тяжёлое поражение для нас». Воробьёв оценил упущенную победу ЦСКА в матче с «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил поражение в матче с минским «Динамо» (4:5 ОТ), в котором московские армейцы пропустили две шайбы в концовке и проиграли в овертайме.

«При довольно неплохой игре потерпели поражение в овертайме и набрали только одно очко. Конечно, Вадим Шипачёв исполнил великолепно, не зря у него столько очков в КХЛ. Тяжёлое поражение для нас. ЦСКА не реализовал сегодня большинство, потому что «Динамо» здорово отыграло. Моменты были, а пятиминутное большинство сложилось на конец периода, когда лёд уже не такой чистый.

Почему не взял тайм-аут при счёте 4:3? Это в советские времена брали такой тайм-аут, а сейчас ты даёшь соперникам время начертить схему», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, этот матч стал для Вадима Шипачёва 1000-м в КХЛ. 37-летний нападающий минского «Динамо» отметился голом и двумя результативными передачами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    
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