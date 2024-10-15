«Тяжёлое поражение для нас». Воробьёв оценил упущенную победу ЦСКА в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил поражение в матче с минским «Динамо» (4:5 ОТ), в котором московские армейцы пропустили две шайбы в концовке и проиграли в овертайме.
«При довольно неплохой игре потерпели поражение в овертайме и набрали только одно очко. Конечно, Вадим Шипачёв исполнил великолепно, не зря у него столько очков в КХЛ. Тяжёлое поражение для нас. ЦСКА не реализовал сегодня большинство, потому что «Динамо» здорово отыграло. Моменты были, а пятиминутное большинство сложилось на конец периода, когда лёд уже не такой чистый.
Почему не взял тайм-аут при счёте 4:3? Это в советские времена брали такой тайм-аут, а сейчас ты даёшь соперникам время начертить схему», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Напомним, этот матч стал для Вадима Шипачёва 1000-м в КХЛ. 37-летний нападающий минского «Динамо» отметился голом и двумя результативными передачами.
- 15 октября 2024
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