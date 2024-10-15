Квартальнов о волевой победе над ЦСКА: хоккей — игра, в которой никогда не надо сдаваться
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил волевую победу в матче с ЦСКА (5:4 ОТ). Минчане отыграли две шайбы в концовке встречи при игре с пустыми воротами и вырвали победу в овертайме.
«Хорошее возвращение в игру, как сказал ребятам, хоккей — такая игра, в которой никогда не надо сдаваться до конца. Ситуация была непростая, времени было не очень много — и парни сработали. Наверное, это и характер команды, нет безразличных. Что-то чуть-чуть поменяли, появились другие лидеры и взяли на себя ответственность. Но индивидуальных ошибок, которые позволили соперникам вести в две шайбы, нельзя допускать в таких больших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5) 1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5) 1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5) 2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5) 2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5) 2:4 Дроздов – 54:51 (5x5) 3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5) 4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5) 5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)
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