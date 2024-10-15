Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о 1000-м матче Шипачёва: в больших играх он ведёт за собой команду

Квартальнов — о 1000-м матче Шипачёва: в больших играх он ведёт за собой команду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил 1000-й матч Вадима Шипачёва в КХЛ. 37-летний форвард в матче с ЦСКА забросил шайбу и отдал две результативные передачи, внеся весомый вклад в волевую победу со счётом 5:4 в овертайме.

«Шипачёв и прошлый сезон начал сезон очень тяжело, такое иногда бывает у опытных игроков. Но Вадим — реальный профессионал, который действительно переживал. Я знал, что этот человек рано или поздно справится со своими не то что проблемами, а нагрузками.

Знаете, здесь написан плакат «Шипачёв», там — ещё что-то. Все от тебя чего-то ждут, это очень большое давление. Но этот человек прошёл многое в своей карьере, сегодня — 1000-я игра, и он справляется. Для меня не сюрприз, что в больших играх он воплощает всё, что может делать, и ведёт за собой команду», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Шипачёв вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду КХЛ Сергея Мозякина. На счету Вадима теперь 927 (291+636) очков с учётом плей-офф в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    
Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» забило два гола в концовке матча с ЦСКА и вырвало победу в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android