Квартальнов — о 1000-м матче Шипачёва: в больших играх он ведёт за собой команду

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил 1000-й матч Вадима Шипачёва в КХЛ. 37-летний форвард в матче с ЦСКА забросил шайбу и отдал две результативные передачи, внеся весомый вклад в волевую победу со счётом 5:4 в овертайме.

«Шипачёв и прошлый сезон начал сезон очень тяжело, такое иногда бывает у опытных игроков. Но Вадим — реальный профессионал, который действительно переживал. Я знал, что этот человек рано или поздно справится со своими не то что проблемами, а нагрузками.

Знаете, здесь написан плакат «Шипачёв», там — ещё что-то. Все от тебя чего-то ждут, это очень большое давление. Но этот человек прошёл многое в своей карьере, сегодня — 1000-я игра, и он справляется. Для меня не сюрприз, что в больших играх он воплощает всё, что может делать, и ведёт за собой команду», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Шипачёв вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду КХЛ Сергея Мозякина. На счету Вадима теперь 927 (291+636) очков с учётом плей-офф в КХЛ.