Защитник «Нефтехимика» о матче со СКА: разочаровывающе. Рассчитывали на два очка

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака остался разочарован исходом матча с СКА (2:3 ОТ). Нижнекамский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:1, но уступил в овертайме.

«Разочаровывающий результат. Не тот исход матча, которого мы хотели. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло.

— Насколько тяжело терять капитана по ходу игры?

— Это тяжело. Саша — важная часть нашей команды, он объединяет всех игроков. Конечно, плохо терять кого-либо из команды таким образом посреди матча, — сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.