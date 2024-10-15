Защитник «Нефтехимика» о матче со СКА: разочаровывающе. Рассчитывали на два очка
Поделиться
Защитник «Нефтехимика» Лука Профака остался разочарован исходом матча с СКА (2:3 ОТ). Нижнекамский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:1, но уступил в овертайме.
«Разочаровывающий результат. Не тот исход матча, которого мы хотели. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло.
— Насколько тяжело терять капитана по ходу игры?
— Это тяжело. Саша — важная часть нашей команды, он объединяет всех игроков. Конечно, плохо терять кого-либо из команды таким образом посреди матча, — сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5) 1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5) 1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5) 2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5) 3:2 Кузнецов – 62:28
Комментарии
- 15 октября 2024
-
23:05
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:23
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:38
-
20:55
-
20:28
-
20:02
-
19:40
-
19:26
-
19:10
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
15:52
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
14:57
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
14:07
-
13:48
-
13:32