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Защитник «Нефтехимика» о матче со СКА: разочаровывающе. Рассчитывали на два очка

Защитник «Нефтехимика» о матче со СКА: разочаровывающе. Рассчитывали на два очка
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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака остался разочарован исходом матча с СКА (2:3 ОТ). Нижнекамский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:1, но уступил в овертайме.

«Разочаровывающий результат. Не тот исход матча, которого мы хотели. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло.

— Насколько тяжело терять капитана по ходу игры?
— Это тяжело. Саша — важная часть нашей команды, он объединяет всех игроков. Конечно, плохо терять кого-либо из команды таким образом посреди матча, — сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5)     1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5)     1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5)     2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5)     3:2 Кузнецов – 62:28    
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