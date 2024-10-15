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«Он обедал, высыпался и тренировался». Ротенберг рассказал о ситуации Серебрякова в СКА

«Он обедал, высыпался и тренировался». Ротенберг рассказал о ситуации Серебрякова в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с голкипером петербургской команды Никитой Серебряковым, который уже четвёртый матч подряд оказывается вне заявки. В СМИ обсуждается вероятный обмен голкипера, который в прошлом сезоне был основным вратарём СКА.

«Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже, бывает, по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо. У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков — в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимания на разговоры каких‑то агентов, на их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.

— Можно на него рассчитывать в этом сезоне?
— На команду надо рассчитывать. Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него всё хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него всё очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

В текущем сезоне Роман Серебряков провёл лишь один полноценный матч за СКА и частично — четыре встречи с 87,4% отражённых бросков.

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