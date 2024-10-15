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Роман Ротенберг рассказал, как Тони Деанджело извинился перед ним за плохую игру

Роман Ротенберг рассказал, как Тони Деанджело извинился перед ним за плохую игру
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что американский защитник команды Тони Деанджело после одного из матчей подошёл к нему и извинился за свою игру.

«Деанджело, поверьте, ещё не показал свою лучшую игру. Мы много с ним работаем, и есть что улучшить. Тони, кстати, единственный хоккеист за последние годы на моей памяти, который после одной из игр подошёл ко мне и сказал, что выступил очень плохо. Надеюсь, он и дальше будет выходить таким же заряженным», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Деанджело пополнил состав СКА в конце сентября. За восемь матчей в составе петербургского клуба американский защитник набрал 13 (1+12) очков с показателем полезности «+8».

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