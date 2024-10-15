Леонтьев — о поражении от СКА: по содержанию отличный матч провели

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча со СКА (2:3 ОТ) и заявил, что капитан команды Александр Дергачёв выбыл на длительный срок из-за травмы плеча. Опытный форвард получил повреждение на вбрасывании во время первого периода.

«Неплохой матч с нашей стороны. Грамотно оборонялись в меньшинстве. Были моменты, контратаки. Моментов у нас даже было больше, чем у соперника. Многовато, правда, удалялись. Но по содержанию отличную встречу провели. Это радует, вдохновляет и обнадёживает. Два очка не взяли, но я поздравил команду, хороший матч провели.

Почему не закрылись, ведя 2:1? А смысл? Нужно больше в чужой зоне время проводить. У нас хоккей не оборонительного плана, какой нам пытаются навесить. Он разный у нас. Когда надо — атакующий, когда нужно — гибридный, когда нужно — оборонительный. Зависит от ситуации.

Потеряли Дергачёва на долгий срок — предварительно больше месяца. Там серьёзно всё — плечо. У нас каждая боевая единица на счету. А тут выбыл ведущий игрок», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.