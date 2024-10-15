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Леонтьев — о поражении от СКА: по содержанию отличный матч провели

Леонтьев — о поражении от СКА: по содержанию отличный матч провели
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча со СКА (2:3 ОТ) и заявил, что капитан команды Александр Дергачёв выбыл на длительный срок из-за травмы плеча. Опытный форвард получил повреждение на вбрасывании во время первого периода.

«Неплохой матч с нашей стороны. Грамотно оборонялись в меньшинстве. Были моменты, контратаки. Моментов у нас даже было больше, чем у соперника. Многовато, правда, удалялись. Но по содержанию отличную встречу провели. Это радует, вдохновляет и обнадёживает. Два очка не взяли, но я поздравил команду, хороший матч провели.

Почему не закрылись, ведя 2:1? А смысл? Нужно больше в чужой зоне время проводить. У нас хоккей не оборонительного плана, какой нам пытаются навесить. Он разный у нас. Когда надо — атакующий, когда нужно — гибридный, когда нужно — оборонительный. Зависит от ситуации.

Потеряли Дергачёва на долгий срок — предварительно больше месяца. Там серьёзно всё — плечо. У нас каждая боевая единица на счету. А тут выбыл ведущий игрок», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5)     1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5)     1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5)     2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5)     3:2 Кузнецов – 62:28    
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