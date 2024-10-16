Никита Кучеров повторил самый результативный старт сезона в истории «Тампы»

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев площадки.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол. Таким образом, россиянин забросил четыре шайбы в двух стартовых матчах нового сезона НХЛ. Кучеров повторил достижение Криса Контоса (четыре взятия ворот соперника в первых двух играх сезона-1992/1993) по самому результативному старту среди игроков «Тампы».
Напомним, победителем Кубка Стэнли прошлого сезона стала «Флорида Пантерз». В финальной серии клуб одолел «Эдмонтон».
Кучеров помешал Сергачёву забить на тренировке: