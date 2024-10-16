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Никита Кучеров повторил самый результативный старт сезона в истории «Тампы»

Никита Кучеров повторил самый результативный старт сезона в истории «Тампы»
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 03:55     2:0 Пойнт (Гюнцель, Макдона) – 27:43    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол. Таким образом, россиянин забросил четыре шайбы в двух стартовых матчах нового сезона НХЛ. Кучеров повторил достижение Криса Контоса (четыре взятия ворот соперника в первых двух играх сезона-1992/1993) по самому результативному старту среди игроков «Тампы».

Напомним, победителем Кубка Стэнли прошлого сезона стала «Флорида Пантерз». В финальной серии клуб одолел «Эдмонтон».

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