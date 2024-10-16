Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» начал матч с «Флоридой» без левого нападающего в память о Джонни Годро

«Коламбус» начал матч с «Флоридой» без левого нападающего в память о Джонни Годро
Комментарии

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Силлинджер – 20:41 (sh)     1:1 Лунделль (Райнхарт, Шмидт) – 30:25     2:1 Монахан (Чинахов, Марченко) – 31:22     2:2 Райнхарт (Куликов, Миккола) – 31:59     2:3 Райнхарт (Вераге) – 39:59    

«Коламбус» начал первый домашний матч в сезоне без левого нападающего на льду в память о погибшем Джонни Годро. Вместе с «Флоридой» команды провели 13 секунд без игровых действий — под таким номером играл погибший форвард

Братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси.

Материалы по теме
Трагедия с Годро, ставка на Мичкова. Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Восток
Трагедия с Годро, ставка на Мичкова. Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Восток

Мемориал в честь братьев Годро около арены «Коламбуса»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android