«Коламбус» начал матч с «Флоридой» без левого нападающего в память о Джонни Годро

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Коламбус» начал первый домашний матч в сезоне без левого нападающего на льду в память о погибшем Джонни Годро. Вместе с «Флоридой» команды провели 13 секунд без игровых действий — под таким номером играл погибший форвард

Братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси.

Мемориал в честь братьев Годро около арены «Коламбуса»: