Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ

Александр Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс». В игре идёт второй период. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02     1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp)     2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp)     3:1 Протас (Овечкин) – 25:16     4:1 Чикран (Дауд) – 26:13     4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17    

Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ.

Напомним, Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин — больше не главный богач НХЛ! Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона
Овечкин — больше не главный богач НХЛ! Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона

Овечкин показал подарок от игроков и сотрудников «Вашингтона»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android