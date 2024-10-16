Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра в истории НХЛ с 700+ голами и передачами

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс». В игре идёт второй период. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу хозяев.
Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим более 700 голов и сделавшим 700 результативных передач.
Ранее до Овечкина это достижение покорялось Уэйну Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромиру Ягру (766+1155), Марселю Дионну (731+1044) и Филу Эспозито (717+873).
На счету Овечкина 853 гола в НХЛ. Ему осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.
Супруга Овечкина показала оригинальный сюрприз от мужа:
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