Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра в истории НХЛ с 700+ голами и передачами

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс». В игре идёт второй период. На момент написания новости счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забившим более 700 голов и сделавшим 700 результативных передач.

Ранее до Овечкина это достижение покорялось Уэйну Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромиру Ягру (766+1155), Марселю Дионну (731+1044) и Филу Эспозито (717+873).

На счету Овечкина 853 гола в НХЛ. Ему осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.

Материалы по теме Александр Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ

Супруга Овечкина показала оригинальный сюрприз от мужа: