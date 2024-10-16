Хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» вышли на раскатку перед матчем в джерси Джонни Годро

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости счёт 3:2 в пользу гостей. Завершился второй период.

Перед игрой во время предматчевой раскатки хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» вышли в джерси погибшего Джонни Годро.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» начал первый домашний матч сезона без левого нападающего в память о погибшем игроке. Вместе с «Флоридой» команды провели 13 секунд без игровых действий — именно под таким номером играл Джонни.

Напомним, братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси.

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Мемориал в честь братьев Годро около арены «Коламбуса»: