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Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

В составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

За гостей забивали Виктор Олофссон и Джек Айкел. Российский форвард Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Другой нападающий Павел Дорофеев не отметился результативными действиями. Российский вратарь гостей Илья Самсонов участия в игре не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что второй ассист Овечкина стал для него 700-м в карьере в НХЛ.

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