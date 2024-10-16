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Вашингтон Кэпиталз — Вегас Голден Найтс, результат матча 16 октября, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02     1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp)     2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp)     3:1 Протас (Овечкин) – 25:16     4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13     4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17    

В составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

За гостей забивали Виктор Олофссон и Джек Айкел. Российский форвард Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Другой нападающий Павел Дорофеев не отметился результативными действиями. Российский вратарь гостей Илья Самсонов участия в игре не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что второй ассист Овечкина стал для него 700-м в карьере в НХЛ.

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