Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).
В составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.
За гостей забивали Виктор Олофссон и Джек Айкел. Российский форвард Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Другой нападающий Павел Дорофеев не отметился результативными действиями. Российский вратарь гостей Илья Самсонов участия в игре не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что второй ассист Овечкина стал для него 700-м в карьере в НХЛ.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: