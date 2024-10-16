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Гол Кучерова помог «Тампе» уверенно обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Гол Кучерова помог «Тампе» уверенно обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 03:55     2:0 Пойнт (Гюнцель, Макдона) – 27:43     3:0 Чирелли (Хагель, Пол) – 40:39     3:1 Гарланд (Бёзер, Дебраск) – 44:14 (pp)     4:1 Хагель (Пол, Чирелли) – 58:14    

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель, а также российский нападающий Никита Кучеров. За «Ванкувер» отличился Конор Гарланд.

Таким образом, «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд со старта нового сезона. «Тампа» одержала вторую победу кряду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Вегасом», а «Ванкувер» сыграет с «Флоридой».

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