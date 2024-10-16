Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис, Шейн Гостисбер, Джексон Блейк и Себастьян Ахо. Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

За «Нью-Джерси» отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Питтсбургом», а «Нью-Джерси» встретится с «Оттавой».

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