Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Ковачевич) – 21:16 1:1 Джарвис (Свечников) – 30:55 2:1 Гостисбер (Нечас, Котканиеми) – 39:23 3:1 Блейк (Орлов) – 50:16 3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 55:16 (pp) 4:2 Ахо (Славин, Мартинук) – 58:24
В составе победителей голами отметились Сет Джарвис, Шейн Гостисбер, Джексон Блейк и Себастьян Ахо. Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.
За «Нью-Джерси» отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Питтсбургом», а «Нью-Джерси» встретится с «Оттавой».
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