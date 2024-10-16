Александр Овечкин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 700+ передачами в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории «Кэпиталз» после Никласа Бекстрёма, достигшим этой отметки.

Напомним, на счету Овечкина 853 гола в НХЛ. Ему осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.

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Главные рекорды Александра Овечкина: