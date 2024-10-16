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Александр Овечкин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 700+ передачами в НХЛ

Александр Овечкин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 700+ передачами в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02     1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp)     2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp)     3:1 Протас (Овечкин) – 25:16     4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13     4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17    

Во втором периоде этой встречи российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории «Кэпиталз» после Никласа Бекстрёма, достигшим этой отметки.

Напомним, на счету Овечкина 853 гола в НХЛ. Ему осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.

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