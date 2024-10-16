Ассисты Капризова и Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис Блюз»

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
В составе победителей голами отметились американский форвард Райан Хартман, чешский нападающий Якуб Лауко, австриец Марко Росси и шведский вратарь Филип Густавссон. Из россиян отметились Кирилл Капризов, на счету которого две результативные передачи, и Марат Хуснутдинов, оформивший ассист.
У команды «Сент-Луис» голом отметился канадский форвард Мэтью Жозеф.
Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 20 октября. У «Сент-Луиз Блюз» продолжится домашняя серия, они встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс» 18 октября.
- 16 октября 2024
-
05:06
-
04:57
-
04:47
-
04:39
-
04:38
-
04:34
-
03:51
-
03:37
-
03:20
-
03:17
-
03:16
- 15 октября 2024
-
23:50
-
23:38
-
23:27
-
23:05
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:23
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:38
-
20:55
-
20:28
-
20:02
-
19:40
-
19:26
-
19:10
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00