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Ассисты Капризова и Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис Блюз»

Ассисты Капризова и Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис Блюз»
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 03:50 (pp)     0:2 Лауко (Хуснутдинов, Бродин) – 27:52 (sh)     0:3 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 40:46     1:3 Жозеф (Болдюк, Броберг) – 50:10     1:4 Густавссон – 59:51 (pp)    

В составе победителей голами отметились американский форвард Райан Хартман, чешский нападающий Якуб Лауко, австриец Марко Росси и шведский вратарь Филип Густавссон. Из россиян отметились Кирилл Капризов, на счету которого две результативные передачи, и Марат Хуснутдинов, оформивший ассист.

У команды «Сент-Луис» голом отметился канадский форвард Мэтью Жозеф.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 20 октября. У «Сент-Луиз Блюз» продолжится домашняя серия, они встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс» 18 октября.

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