Ассисты Капризова и Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис Блюз»

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились американский форвард Райан Хартман, чешский нападающий Якуб Лауко, австриец Марко Росси и шведский вратарь Филип Густавссон. Из россиян отметились Кирилл Капризов, на счету которого две результативные передачи, и Марат Хуснутдинов, оформивший ассист.

У команды «Сент-Луис» голом отметился канадский форвард Мэтью Жозеф.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 20 октября. У «Сент-Луиз Блюз» продолжится домашняя серия, они встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс» 18 октября.