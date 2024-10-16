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Даллас Старз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 16 октября 2024, счет 3:2 Б, НХЛ 2024-2025

«Даллас» продлил победную серию, обыграв по буллитам «Сан-Хосе»
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, в серии буллитов хоккеисты «Далласа» реализовали все три броска против одного у «Сан-Хосе» — 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли – 26:24     1:1 Дюшейн (Марчмент, Стэнковен) – 32:03     1:2 Делландреа (Штурм) – 35:12     2:2 Хинц (Робертсон, Джонстон) – 37:12     3:2 Дюшейн – 65:00    

Российские игроки обоих клубов — нападающий Евгений Дадонов («Даллас»), защитник Илья Любушкин («Даллас») и нападающий Клим Костин («Сан-Хосе») — результативными действиями не отметились.

«Старз» одержали со старта регулярки четвёртую победу подряд и с восемью очками возглавляют турнирную таблицу Запада. Для ещё не побеждавших в сезоне-2024/2025 «Шаркс» это поражение стало третьим кряду, с двумя набранными очками «Сан-Хосе» находится на 12-й строчке таблицы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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