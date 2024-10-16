«Даллас» продлил победную серию, обыграв по буллитам «Сан-Хосе»

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, в серии буллитов хоккеисты «Далласа» реализовали все три броска против одного у «Сан-Хосе» — 3:2 Б.

Российские игроки обоих клубов — нападающий Евгений Дадонов («Даллас»), защитник Илья Любушкин («Даллас») и нападающий Клим Костин («Сан-Хосе») — результативными действиями не отметились.

«Старз» одержали со старта регулярки четвёртую победу подряд и с восемью очками возглавляют турнирную таблицу Запада. Для ещё не побеждавших в сезоне-2024/2025 «Шаркс» это поражение стало третьим кряду, с двумя набранными очками «Сан-Хосе» находится на 12-й строчке таблицы.

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