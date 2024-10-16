Себастьян Ахо превзошёл достижение Александра Баркова для финских хоккеистов в НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис, Шейн Гостисбер, Джексон Блейк и Себастьян Ахо. Для 27-летнего Ахо сегодняшний матч стал 600-м в НХЛ. Благодаря голу в ворота «Дэвилз» нападающий набрал 558-е очко, что является пятым результатом в истории НХЛ среди хоккеистов, родившихся в Финляндии, за первые 600 матчей в североамериканской лиге.

Ахо всего на одно очко опередил форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова по количеству результативных действий, совершённых за первые 600 матчей в НХЛ. Рекорд по очкам среди финнов, набранных к 600-му матчу в НХЛ, принадлежит Яри Курри (848).

Дальше располагаются Теэму Селянне (756) и Микко Рантанен (621). Интересно, что форвард «Колорадо Эвеланш» пока что провёл только 573 матча в НХЛ. Четвёртое место занимает Томас Сандстрём (603).