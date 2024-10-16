Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Миннесоты Уайлд» забил гол в матче с «Сент-Луис Блюз»

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон забил гол в матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз» на 60-й минуте.

По ходу матча «Миннесота» уверенно вела в счёте, забросив шайбы в ворота соперника на четвёртой, 28-й и 41-й минутах. Затем «Сент-Луис» ответил одной шайбой менее чем за 10 минут до конца встречи.

За 15 секунд до конца матча игрок «Сент-Луис Блюз» постарался сократить отставание своей команды и забить броском с синей линии. Но вратарь «Миннесоты» остановил шайбу и отправил её в пустые ворота соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 20 октября. У «Сент-Луиз Блюз» продолжится домашняя серия, они встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс» 18 октября.