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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе первого периода гости впереди со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт) – 04:47 (pp)     0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp)    

На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл нападающий «лётчиков» Матвей Мичков, для которого этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. 19-летний форвард проводит третий матч в североамериканской лиге, и до встречи с «Ойлерз» на его счету значилась одна результативная передача при двух минутах штрафного времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что после взятия ворот тренерский штаб «Эдмонтона» взял челлендж, который не сработал и привёл к наложению на канадскую команду двухминутного штрафа за задержку времени игры.

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