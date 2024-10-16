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«Сиэтл Кракен» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче с 10 голами

«Сиэтл Кракен» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче с 10 голами
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эванс (Ларссон) – 03:37     0:2 Бьёркстранд (Стивенсон, Шварц) – 07:07     1:2 Маккэррон (Пярссинен, Каррье) – 14:47     2:2 Новак (Янковски, Евангелиста) – 17:00     2:3 Танев (Монтур, Гурд) – 19:27     3:3 Шей (О'Райлли, Форсберг) – 37:17     3:4 Шварц (Бьёркстранд, Стивенсон) – 41:19     3:5 Эберле (Макканн, Олексяк) – 42:40     3:6 Макканн (Бенирс, Олексяк) – 51:57     3:7 Ларссон – 57:56    

В составе победителей голами отметились канадский защитник Райкер Эванс, датский нападающий Оливер Бьёркстранд, форварды из Канады Брэндон Танев, Джейден Шварц, Джордан Эберле, Джаред Макканн и шведский защитник Адам Ларссон.

У команды «Нэшвилл Предаторз» голами отметились американские нападающие Майкл Маккэррон, Томми Новак и защитник Брэди Шей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с командой «Эдмонтон Ойлерз» 18 октября. «Сиэтл» начнёт домашнюю серию и встретится с «Филадельфией Флайерз» 18 октября.

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