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«Сиэтл Кракен» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче с 10 голами

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадский защитник Райкер Эванс, датский нападающий Оливер Бьёркстранд, форварды из Канады Брэндон Танев, Джейден Шварц, Джордан Эберле, Джаред Макканн и шведский защитник Адам Ларссон.

У команды «Нэшвилл Предаторз» голами отметились американские нападающие Майкл Маккэррон, Томми Новак и защитник Брэди Шей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с командой «Эдмонтон Ойлерз» 18 октября. «Сиэтл» начнёт домашнюю серию и встретится с «Филадельфией Флайерз» 18 октября.