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19-летний Матвей Мичков за 4,5 минуты оформил первый дубль за карьеру в НХЛ

19-летний Матвей Мичков за 4,5 минуты оформил первый дубль за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе первого периода гости впереди со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт) – 04:47 (pp)     0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp)    

На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл нападающий «лётчиков» Матвей Мичков, для которого этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. Спустя всего 4,5 минуты россиянин ещё раз отправил шайбу в ворота «нефтяников», сумев оформить свой первый дубль в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

19-летний форвард проводит третий матч в североамериканской лиге, и до встречи с «Ойлерз» на его счету значилась одна результативная передача при двух минутах штрафного времени.

Видео первого гола Мичкова в НХЛ
Видео
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ
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