19-летний Матвей Мичков за 4,5 минуты оформил первый дубль за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе первого периода гости впереди со счётом 2:0.

На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл нападающий «лётчиков» Матвей Мичков, для которого этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. Спустя всего 4,5 минуты россиянин ещё раз отправил шайбу в ворота «нефтяников», сумев оформить свой первый дубль в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

19-летний форвард проводит третий матч в североамериканской лиге, и до встречи с «Ойлерз» на его счету значилась одна результативная передача при двух минутах штрафного времени.