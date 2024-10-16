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Филип Густавссон стал вторым шведским голкипером в истории НХЛ, сумевшим забить гол

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились американский форвард Райан Хартман, чешский нападающий Якуб Лауко, австриец Марко Росси и шведский вратарь Филип Густавссон. 26-летний Густавссон стал вторым шведским голкипером в истории НХЛ, сумевшим забить гол.

Примечательно, что последний до настоящего момента вратарский гол в североамериканской лиге также забил шведский вратарь. Это произошло 26 февраля 2023 гола, когда Линус Улльмарк поразил ворота «Ванкувер Кэнакс», будучи голкипером «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, голкиперы «Миннесоты» ранее в североамериканской лиге никогда не отличались.