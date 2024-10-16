Александр Овечкин прокомментировал перевод на правый фланг в матче с «Вегасом»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2) прокомментировал перевод на правый фланг, который произошёл перед этой встречей по решению тренерского штаба столичной команды.
«Мне это неважно. Первые пару смен думал: ого! Меня всегда тянет на левый фланг, но посмотрим, как пойдёт», — сказал российский нападающий.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02 1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp) 2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp) 3:1 Протас (Овечкин) – 25:16 4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13 4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17
В составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Сам Овечкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг юбилейной отметки в 700 ассистов за карьеру в североамериканской лиге.
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