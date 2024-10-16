Александр Овечкин прокомментировал перевод на правый фланг в матче с «Вегасом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2) прокомментировал перевод на правый фланг, который произошёл перед этой встречей по решению тренерского штаба столичной команды.

«Мне это неважно. Первые пару смен думал: ого! Меня всегда тянет на левый фланг, но посмотрим, как пойдёт», — сказал российский нападающий.

В составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Сам Овечкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг юбилейной отметки в 700 ассистов за карьеру в североамериканской лиге.