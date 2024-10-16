Шайба Андрея Кузьменко принесла «Калгари» победу над «Чикаго»

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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Западной конференции «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 2:1.

Победную шайбу «Калгари» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, который реализовал большинство на 34-й минуте матча. Защитник «Флэймз» Даниил Мироманов и нападающий «Чикаго» Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Флэймз» одержали со старта регулярного чемпионата четвёртую победу подряд, набрали восемь очков и вернули себе лидерство в Западной конференции. «Чикаго» с двумя очками находится в ней на 10-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.