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Калгари Флэймз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 16 октября 2024, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

Шайба Андрея Кузьменко принесла «Калгари» победу над «Чикаго»
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Западной конференции «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Коронато (Кирклэнд, Андерссон) – 16:01     1:1 Фолиньо (Джонс, Мартинес) – 16:11     2:1 Кузьменко (Юбердо, Зари) – 33:32 (pp)     3:1 Коронато (Баклунд) – 59:21    

Победную шайбу «Калгари» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, который реализовал большинство на 34-й минуте матча. Защитник «Флэймз» Даниил Мироманов и нападающий «Чикаго» Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Флэймз» одержали со старта регулярного чемпионата четвёртую победу подряд, набрали восемь очков и вернули себе лидерство в Западной конференции. «Чикаго» с двумя очками находится в ней на 10-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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