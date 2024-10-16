Александр Овечкин отреагировал на своё достижение 700+700

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2) высказался о своём достижении 700 голов + 700 результативных передач. Ранее до Овечкина это достижение покорялось Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.
«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании», — сказал российский нападающий в интервью после матча.
Напомним, в составе победителей отличились Якуб Врана, Том Уилсон, Джейкоб Чикран и белорусский форвард Алексей Протас. Сам Овечкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг юбилейной отметки в 700 ассистов за карьеру в североамериканской лиге.
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