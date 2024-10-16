Матвей Мичков повторил клубное достижение Ивана Проворова в «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе второго периода гости впереди со счётом 2:1.

В составе «Филадельфии» первый дубль в североамериканской лиге оформил российский новичок НХЛ Матвей Мичков. 19-летний нападающий сегодня сначала забросил свою первую шайбу в НХЛ, а спустя 4,5 минуты оформил дубль, благодаря чему повторил клубное достижение Ивана Проворова в «Филадельфии».

Мичков стал седьмым игроком «лётчиков» за последние 30 лет, кому удалось забросить больше одной шайбы за матч до своего 20-летия. Ранее подобным достижением на этом временном интервале отметились Джоэль Фараби, Нолан Патрик, Проворов, Шон Кутюрье, Джастин Уильямс и Саймон Ганье.