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Никита Кучеров вошёл в топ-5 игроков текущего сезона в НХЛ по версии ESPN

Никита Кучеров вошёл в топ-5 игроков текущего сезона в НХЛ по версии ESPN
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Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-5 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии ESPN.

По версии источника, россиянин Никита Кучеров занимает второе место.

Список лучших игроков НХЛ текущего сезона от ESPN:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
  2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг).
  3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
  4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
  5. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).

Напомним, в текущем сезоне россиянин забросил четыре шайбы в двух стартовых матчах нового сезона НХЛ. Кучеров повторил достижение Криса Контоса (четыре взятия ворот соперника в первых двух играх сезона-1992/1993) по самому результативному старту среди игроков «Тампы».

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