Никита Кучеров вошёл в топ-5 игроков текущего сезона в НХЛ по версии ESPN

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-5 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии ESPN.

По версии источника, россиянин Никита Кучеров занимает второе место.

Список лучших игроков НХЛ текущего сезона от ESPN:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг). Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»). Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).

Напомним, в текущем сезоне россиянин забросил четыре шайбы в двух стартовых матчах нового сезона НХЛ. Кучеров повторил достижение Криса Контоса (четыре взятия ворот соперника в первых двух играх сезона-1992/1993) по самому результативному старту среди игроков «Тампы».