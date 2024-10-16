Вышински — о рейтинге ESPN: Кучеров находится слишком высоко. Я бы поставил его вне топ-5

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-5 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии ESPN. По версии источника, россиянин занимает второе место среди хоккеистов лиги. Однако с таким мнением не согласился известный журналист Грег Вышински, изложивший следующую позицию.

«Думаю, Кучеров находится слишком высоко. Мне не кажется, что он такой же совершенный игрок, как, например, Остон Мэттьюс, который расположился на шестом месте, или Драйзатль, который оказался на девятой строчке. Я бы поставил Кучерова за пределами топ-5 и расположил бы там Мэттьюса», — полагает Вышински.

Напомним, список лучших игроков НХЛ текущего сезона от ESPN выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг).

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

5. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).