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Дебютный дубль Мичкова и ассист Замулы не помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.

В составе «Филадельфии» голами отметились американский форвард Бобби Бринк, на счету российского нападающего Матвея Мичкова дубль. Также результативную передачу сделал другой россиянин — защитник Егор Замула.

У команды «Эдмонтон Ойлерз» голами отметились канадские форварды Адам Хенрик и Коннор Браун, защитник из Канады Эван Бушар и немецкий нападающий Леон Драйзайтль. На счету Коннора Макдэвида две результативные передачи.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 18 октября. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Сиэтл Кракен» 18 октября.