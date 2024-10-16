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Эдмонтон Ойлерз — Филадельфия Флайерз, результат матча 16 октября 2024, счет 4:3 OT, НХЛ 2024-2025

Дебютный дубль Мичкова и ассист Замулы не помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт, Фрост) – 04:46 (pp)     0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp)     1:2 Хенрик (Янмарк, Кулак) – 26:26     2:2 Браун (Скиннер, Нурс) – 34:01     2:3 Бринк (Замула, Фараби) – 39:37     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:18     4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 60:56 (3x3)    

В составе «Филадельфии» голами отметились американский форвард Бобби Бринк, на счету российского нападающего Матвея Мичкова дубль. Также результативную передачу сделал другой россиянин — защитник Егор Замула.

У команды «Эдмонтон Ойлерз» голами отметились канадские форварды Адам Хенрик и Коннор Браун, защитник из Канады Эван Бушар и немецкий нападающий Леон Драйзайтль. На счету Коннора Макдэвида две результативные передачи.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 18 октября. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Сиэтл Кракен» 18 октября.

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