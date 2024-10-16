Овечкин повторил достижение Гретцки, Ягра и Хоу, Месси оформил хет-трик. Главное к утру
Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, забившим 700+ голов и сделавшим 700 результативных передач, хет-трик и две голевые передачи Лионеля Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в отборе к чемпионату мира — 2026, 19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в матче с «Эдмонтоном» за 4,5 минуты оформил первый дубль в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра в истории НХЛ с 700+ голами и передачами.
- Хет-трик и две передачи Месси помогли Аргентине разгромить сборную Боливии.
- 19-летний Матвей Мичков за 4,5 минуты оформил первый дубль за карьеру в НХЛ.
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