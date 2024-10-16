Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

16 октября главные новости спорта, результаты Лиги наций, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, Александр Овечкин, Матвей Мичков, Лионель

Овечкин повторил достижение Гретцки, Ягра и Хоу, Месси оформил хет-трик. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, забившим 700+ голов и сделавшим 700 результативных передач, хет-трик и две голевые передачи Лионеля Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в отборе к чемпионату мира — 2026, 19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в матче с «Эдмонтоном» за 4,5 минуты оформил первый дубль в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра в истории НХЛ с 700+ голами и передачами.
  2. Хет-трик и две передачи Месси помогли Аргентине разгромить сборную Боливии.
  3. 19-летний Матвей Мичков за 4,5 минуты оформил первый дубль за карьеру в НХЛ.
  4. Сборная Португалии не смогла обыграть Шотландию в матче Лиги наций.
  5. Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Вегас» в НХЛ.
  6. Минское «Динамо» забило два гола в концовке матча с ЦСКА и вырвало победу в овертайме.
  7. Сборная Испании разгромила Сербию в домашнем матче Лиги наций.
  8. Буллит Евгения Кузнецова в овертайме принёс СКА победу в матче с «Нефтехимиком».
  9. Бразилия разгромила Перу в отборе ЧМ-2026 с пенальти-дублем Рафиньи.
  10. Гол Кучерова помог «Тампе» уверенно обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.
  11. Килиан Мбаппе испытывает проблемы с алкоголем — журналист Молина.
  12. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 800+ голов и отдал 700+ передач.
  13. Результаты матчей Лиги наций УЕФА 15 октября.
Материалы по теме
Топ-матчи среды: Аргентина с Бразилией в отборе на ЧМ, «Торпедо» — «Балтика» и хоккей
Топ-матчи среды: Аргентина с Бразилией в отборе на ЧМ, «Торпедо» — «Балтика» и хоккей
Материалы по теме
Видео
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 октября
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android