Овечкин повторил достижение Гретцки, Ягра и Хоу, Месси оформил хет-трик. Главное к утру

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, забившим 700+ голов и сделавшим 700 результативных передач, хет-трик и две голевые передачи Лионеля Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в отборе к чемпионату мира — 2026, 19-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в матче с «Эдмонтоном» за 4,5 минуты оформил первый дубль в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».