НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 октября
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16 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 03:55 2:0 Пойнт (Гюнцель, Макдона) – 27:43 3:0 Чирелли (Хагель, Пол) – 40:39 3:1 Гарланд (Бёзер, Дебраск) – 44:14 (pp) 4:1 Хагель (Пол, Чирелли) – 58:14
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Силлинджер – 20:41 (sh) 1:1 Лунделль (Райнхарт, Шмидт) – 30:25 2:1 Монахан (Чинахов, Марченко) – 31:22 2:2 Куликов (Миккола, Лунделль) – 31:59 2:3 Райнхарт (Вераге, Беннетт) – 39:58 2:4 Луостаринен (Райнхарт, Миккола) – 55:12 3:4 ван Римсдайк (Сиверсон, Лабанк) – 57:21
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02 1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp) 2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp) 3:1 Протас (Овечкин) – 25:16 4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13 4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Ковачевич) – 21:16 1:1 Джарвис (Свечников) – 30:55 2:1 Гостисбер (Нечас, Котканиеми) – 39:23 3:1 Блейк (Орлов) – 50:16 3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 55:16 (pp) 4:2 Ахо (Славин, Мартинук) – 58:24
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 03:50 (pp) 0:2 Лауко (Хуснутдинов, Бродин) – 27:52 (sh) 0:3 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 40:46 1:3 Жозеф (Болдюк, Броберг) – 50:10 1:4 Густавссон – 59:51 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эванс (Ларссон) – 03:37 0:2 Бьёркстранд (Стивенсон, Шварц) – 07:07 1:2 Маккэррон (Пярссинен, Каррье) – 14:47 2:2 Новак (Янковски, Евангелиста) – 17:00 2:3 Танев (Монтур, Гурд) – 19:27 3:3 Шей (О'Райлли, Форсберг) – 37:17 3:4 Шварц (Бьёркстранд, Стивенсон) – 41:19 3:5 Эберле (Макканн, Олексяк) – 42:40 3:6 Макканн (Бенирс, Олексяк) – 51:57 3:7 Ларссон – 57:56
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли – 26:24 1:1 Дюшейн (Марчмент, Стэнковен) – 32:03 1:2 Делландреа (Штурм) – 35:12 2:2 Хинц (Робертсон, Джонстон) – 37:12 3:2 Дюшейн – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Коронато (Кирклэнд, Андерссон) – 16:01 1:1 Фолиньо (Джонс, Мартинес) – 16:11 2:1 Кузьменко (Юбердо, Зари) – 33:32 (pp) 3:1 Коронато (Баклунд) – 59:21
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт, Фрост) – 04:46 (pp) 0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp) 1:2 Хенрик (Янмарк, Кулак) – 26:26 2:2 Браун (Скиннер, Нурс) – 34:01 2:3 Бринк (Замула, Фараби) – 39:37 3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:18 4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 60:56 (3x3)
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после шести сыгранных матчей имея в активе восемь очков.
В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов после четырёх матчей.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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