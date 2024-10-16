НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 октября

16 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после шести сыгранных матчей имея в активе восемь очков.

В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов после четырёх матчей.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.