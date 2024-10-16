Мичков — 1-й за 27 лет игрок «Филадельфии», кто оформил дубль в первых трёх матчах за клуб

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков первый за 27 лет игрок «Филадельфии», кто оформил свой первый дубль в дебютных трёх матчах за «лётчиков». 8 марта 1997 года Вацлав Проспал забил свои две дебютные шайбы в лиге во второй своей игре за «Флайерз».

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.