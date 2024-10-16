Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция игроков «Филадельфии» на первый гол Мичкова в НХЛ

Реакция игроков «Филадельфии» на первый гол Мичкова в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ.

После первой заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге игроки «Флайерз» тепло поздравили Мичкова с этим достижением.

ВИДЕО

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android