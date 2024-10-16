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Трактор — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Трактор» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 16 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч «Трактор» – «Ак Барс» 16 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Трактор» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 22 очка. Подопечные Бенуа Гру занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» с 18 баллами в активе располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.

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