Василевский одержал 295 побед за «Тампу» — больше остальных в НХЛ с момента его дебюта

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

Для голкипера «молний» Андрея Василевского эта победа стала 295-й в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 295 побед Василевского — лучший показатель с 16 декабря 2014 года — с момента дебюта россиянина в НХЛ. На втором месте за этот отрезок — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — 292 победы.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Вегас Голден Найтс».