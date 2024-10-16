Василевский одержал 295 побед за «Тампу» — больше остальных в НХЛ с момента его дебюта
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 03:55 2:0 Пойнт (Гюнцель, Макдона) – 27:43 3:0 Чирелли (Хагель, Пол) – 40:39 3:1 Гарланд (Бёзер, Дебраск) – 44:14 (pp) 4:1 Хагель (Пол, Чирелли) – 58:14
Для голкипера «молний» Андрея Василевского эта победа стала 295-й в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 295 побед Василевского — лучший показатель с 16 декабря 2014 года — с момента дебюта россиянина в НХЛ. На втором месте за этот отрезок — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — 292 победы.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Вегас Голден Найтс».
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