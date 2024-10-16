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Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отметил игру Александра Овечкина в большинстве

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отметил игру Александра Овечкина в большинстве
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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» отметил игру капитана «столичных» Александра Овечкина в большинстве.

«Просто огромный импульс для них, если честно, особенно когда Ови в большинстве. Он всегда представляет угрозу, и они просто воспользовались этим», — цитирует Барбашёва сайт НХЛ.

Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

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