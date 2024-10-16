В «Вашингтоне» поздравили Овечкина с юбилейной отметкой в 700 передач

После окончания матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» в раздевалке столичного клуба хоккеисты и тренерский персонал поздравили капитана команды Александра Овечкина с юбилейной отметкой в 700 передач в лиге.

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач

Напомним, нападающий стал первой звездой этой встречи. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 800 и более голов и отдал как минимум 700 передач.

Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2.