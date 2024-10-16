В «Вашингтоне» поздравили Овечкина с юбилейной отметкой в 700 передач
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После окончания матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» в раздевалке столичного клуба хоккеисты и тренерский персонал поздравили капитана команды Александра Овечкина с юбилейной отметкой в 700 передач в лиге.
Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач
Напомним, нападающий стал первой звездой этой встречи. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 800 и более голов и отдал как минимум 700 передач.
Сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02 1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp) 2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp) 3:1 Протас (Овечкин) – 25:16 4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13 4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17
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