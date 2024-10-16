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Хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» провели 13 секунд без игровых действий в память о Годро

Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершилась со счётом 3:4 (0:0, 2:4, 1:1).

После стартового вбрасывания хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» провели 13 секунд без игровых действий в память о трагически погибшем нападающем «Блю Джекетс» Джонни Годро. У форварда был 13-й номер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Сэм Райнхарт (2+1) и Ээту Луостаринен. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участия в этой встрече.