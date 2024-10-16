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Хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» провели 13 секунд без игровых действий в память о Годро

Хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» провели 13 секунд без игровых действий в память о Годро
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 октября, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершилась со счётом 3:4 (0:0, 2:4, 1:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Силлинджер – 20:41 (sh)     1:1 Лунделль (Райнхарт, Шмидт) – 30:25     2:1 Монахан (Чинахов, Марченко) – 31:22     2:2 Куликов (Миккола, Лунделль) – 31:59     2:3 Райнхарт (Вераге, Беннетт) – 39:58     2:4 Луостаринен (Райнхарт, Миккола) – 55:12     3:4 ван Римсдайк (Сиверсон, Лабанк) – 57:21    

После стартового вбрасывания хоккеисты «Коламбуса» и «Флориды» провели 13 секунд без игровых действий в память о трагически погибшем нападающем «Блю Джекетс» Джонни Годро. У форварда был 13-й номер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Сэм Райнхарт (2+1) и Ээту Луостаринен. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский не принимал участия в этой встрече.

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