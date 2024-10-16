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16 тыс. болельщиков «Вашингтона» устроили овации Овечкину в честь 700 голевых передач

16 тыс. болельщиков «Вашингтона» устроили овации Овечкину в честь 700 голевых передач
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Вегас Голден Найтс» отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ.

После достижения Овечкиным этой отметки 16-тысячная арена столичного клуба устроила овации российскому капитану команды.

ВИДЕО

Отметим, что Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 800 и более голов и отдал как минимум 700 передач.

Напомним, сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Врана (Манджапане) – 06:02     1:1 Олофссон (Гертл, Стоун) – 17:49 (pp)     2:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 23:06 (pp)     3:1 Протас (Овечкин) – 25:16     4:1 Чикран (Дауд, Карлсон) – 26:13     4:2 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 27:17    
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