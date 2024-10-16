16 тыс. болельщиков «Вашингтона» устроили овации Овечкину в честь 700 голевых передач

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Вегас Голден Найтс» отдал две результативные передачи. Второй ассист стал для россиянина 700-м в карьере в НХЛ.

После достижения Овечкиным этой отметки 16-тысячная арена столичного клуба устроила овации российскому капитану команды.

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Отметим, что Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 800 и более голов и отдал как минимум 700 передач.

Напомним, сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2.