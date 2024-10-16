Вратарь «Миннесоты», забив гол в большинстве, повторил достижения Евгения Набокова и Бродо

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голом в большинстве отметился шведский вратарь Филип Густавссон. Как сообщает ESPN, Густавссон — третий вратарь в истории НХЛ, кто забивал гол в большинстве. Ранее это делали российский экс-вратарь Евгений Набоков (10 марта 2002 года) и экс-голкипер Мартин Бродо (21 марта 2013 года).

Отметим, что голкиперы «Миннесоты» ранее в североамериканской лиге никогда не отличались.