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Вратарь «Миннесоты», забив гол в большинстве, повторил достижения Евгения Набокова и Бродо

Вратарь «Миннесоты», забив гол в большинстве, повторил достижения Евгения Набокова и Бродо
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В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голом в большинстве отметился шведский вратарь Филип Густавссон. Как сообщает ESPN, Густавссон — третий вратарь в истории НХЛ, кто забивал гол в большинстве. Ранее это делали российский экс-вратарь Евгений Набоков (10 марта 2002 года) и экс-голкипер Мартин Бродо (21 марта 2013 года).

Отметим, что голкиперы «Миннесоты» ранее в североамериканской лиге никогда не отличались.

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