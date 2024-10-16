Тренер «Филадельфии» Торторелла оценил игру Мичкова, который оформил первый дубль в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал игру российского нападающего клуба Матвея Мичкова во встрече с «Эдмонтон Ойлерз». Напомним, форвард оформил свой первый дубль в НХЛ.

«Мичков — динамичный игрок, не только в плане паса, но и в плане того, как он может удерживать шайбу и выходить из трафика. Я думаю, это имеет большое значение для его товарищей по команде. Матвей также блокирует броски и делает всё остальное, что создаёт командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.