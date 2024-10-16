Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Филадельфии» Торторелла оценил игру Мичкова, который оформил первый дубль в НХЛ

Тренер «Филадельфии» Торторелла оценил игру Мичкова, который оформил первый дубль в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал игру российского нападающего клуба Матвея Мичкова во встрече с «Эдмонтон Ойлерз». Напомним, форвард оформил свой первый дубль в НХЛ.

«Мичков — динамичный игрок, не только в плане паса, но и в плане того, как он может удерживать шайбу и выходить из трафика. Я думаю, это имеет большое значение для его товарищей по команде. Матвей также блокирует броски и делает всё остальное, что создаёт командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Видео
Реакция игроков «Филадельфии» на первый гол Мичкова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android