Матвей Мичков признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ. Как сообщает сайт лиги, форвард был признан второй звездой матча. Первой звездой игры стал форвард канадского клуба Леон Драйзайтль, забивший в овертайме.
Мичков также нанёс пять бросков при показателе полезности «-1». Кроме этого, он заблокировал два броска «нефтяников».
Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.
- 16 октября 2024
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