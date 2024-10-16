Матвей Мичков признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ. Как сообщает сайт лиги, форвард был признан второй звездой матча. Первой звездой игры стал форвард канадского клуба Леон Драйзайтль, забивший в овертайме.

Мичков также нанёс пять бросков при показателе полезности «-1». Кроме этого, он заблокировал два броска «нефтяников».

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.