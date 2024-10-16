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Матвей Мичков признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Филадельфия»

Матвей Мичков признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Филадельфия»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ. Как сообщает сайт лиги, форвард был признан второй звездой матча. Первой звездой игры стал форвард канадского клуба Леон Драйзайтль, забивший в овертайме.

Мичков также нанёс пять бросков при показателе полезности «-1». Кроме этого, он заблокировал два броска «нефтяников».

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт, Фрост) – 04:46 (pp)     0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp)     1:2 Хенрик (Янмарк, Кулак) – 26:26     2:2 Браун (Скиннер, Нурс) – 34:01     2:3 Бринк (Замула, Фараби) – 39:37     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:18     4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 60:56 (3x3)    
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