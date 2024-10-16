«Овечкин сделал этот гол». Тренер «Вашингтона» Карбери — о шайбе Протаса в ворота «Вегаса»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру капитана столичного клуба Александра Овечкина в эпизоде с голом Алексея Протаса в ворота «Вегас Голден Найтс».

«Овечкин сделал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, поиск пространства. Отличный розыгрыш», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, сегодня, в ночь с 15 на 16 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 4:2.