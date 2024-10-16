Леон Драйзайтль обошёл Уэйна Гретцки по победным голам в истории «Эдмонтона»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме встречи с «Филадельфией Флайерз».
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль забил свой 62-й победный гол за «нефтяников» и по этому показателю вышел на третье место, обойдя Уэйна Гретцки (61). На втором месте — Коннор Макдэвид (69), рекорд принадлежит Гленну Андерсону (72).
В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт, Фрост) – 04:46 (pp) 0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp) 1:2 Хенрик (Янмарк, Кулак) – 26:26 2:2 Браун (Скиннер, Нурс) – 34:01 2:3 Бринк (Замула, Фараби) – 39:37 3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:18 4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 60:56 (3x3)
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