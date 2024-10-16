Леон Драйзайтль обошёл Уэйна Гретцки по победным голам в истории «Эдмонтона»

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме встречи с «Филадельфией Флайерз».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Драйзайтль забил свой 62-й победный гол за «нефтяников» и по этому показателю вышел на третье место, обойдя Уэйна Гретцки (61). На втором месте — Коннор Макдэвид (69), рекорд принадлежит Гленну Андерсону (72).

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.