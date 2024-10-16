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Матвей Мичков — вторая звезда игрового дня в НХЛ

Матвей Мичков — вторая звезда игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» оформил первый в карьере дубль в НХЛ.

Как сообщает сайт лиги, форвард был признан второй звездой игрового дня. Третьей звездой дня признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан, забросивший шайбу во встрече с «Флоридой Пантерз». Первая звезда дня — голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон, забросивший шайбу в игре с «Сент-Луис Блюз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матч «Трактор» – «Ак Барс» 16 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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