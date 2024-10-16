Заслуженный тренер России: Овечкин перестал тянуть на себя одеяло в «Вашингтоне»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ.

«Команда реализовала два большинства [в игре с «Вегасом»], а у Овечкина два хороших паса. Конечно, это хороший результат для Александра. Надо ещё добавить, что он уже не совсем тянет одеяло на себя, не работает только под себя, чтобы забросить шайбу. Безусловно, шайбы нужны, но Овечкин работает на команду, на партнёров. Его голы придут, они никуда не денутся. Сейчас главное, чтобы команда почувствовала вкус побед – тогда коллектив отблагодарит Овечкина. Уверен, что Александр скоро начнёт регулярно забивать свои голы», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин провёл три матча, в которых отметился тремя результативными передачами.