«Нет мастеров — нет и стабильности». Давыдов — о результатах клубов КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов высказался о нестабильных результатах клубов в текущем сезоне КХЛ.

«Стабильность — признак мастерства. А у нас мастеров в лиге, к сожалению, — раз-два и обчёлся, да и то все — из категории ветеранов. Радулов, Шипачёв, Гусев, ещё одна-две фамилии. Всё…

А нет мастеров — нет и стабильного результата. Качаешься на качелях — то вверх, то вниз. «Магнитка» — лучший пример. Или ЦСКА — великая команда, но посмотрите, как её трясет, в том числе вчера в Минске.

Кстати, ещё один фактор — подготовка к сезону. Её ужали до трёх недель, нагрузки — очень средние. А сезон — с сентября по май. С такой подготовкой тебя и будет качать из стороны в сторону. Плюс если не готов — жди травм», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.